Efter tirsdagens voldshandlinger på grænsen mellem Gazastriben og Israel indkalder USA til hastemøde i FN.

New York. USA har sent tirsdag aften indkaldt til et ekstraordinært møde i FN's Sikkerhedsråd.

Det sker, efter at militante i Gazastriben tirsdag sendte over 25 mortérgranater ind over det sydlige Israel.

- Sikkerhedsrådet bør være forarget og reagere på disse seneste voldshandlinger rettet mod israelske civile, siger USA's FN-ambassadør, Nikki Haley, ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Og det palæstinensiske lederskab må stå til ansvar for hvad, det lader ske i Gaza, tilføjer Haley.

Mødet i Sikkerhedsrådet ventes at finde sted onsdag aften amerikansk tid.

Beskydningen af Israel tidligt på dagen var den hidtil mest intense siden krigen mellem Israel og palæstinensiske Hamas brød ud i 2014, skriver nyhedsbureauet AP.

Ingen kom noget til under angrebet. De fleste mortérgranater blev uskadeliggjort af forsvarssystemet Iron Dome.

Militante i Gaza oplyser ifølge dpa, at der nu er indgået en våbenhvile med Israel.

- Vi forpligter os til våbenhvilen, så længe Israel forpligter sig til den, siger Dawood Shihab, talsmand for gruppen Islamisk Jihad, i en erklæring.

Israel har dog endnu ikke bekræftet våbenhvilen, der hævder, at i alt 70 mortérgranater blev affyret fra Gaza tirsdag.

Israel svarede igen med mere end 30 luftangreb mod enklaven. Det oplyser talsmand for det israelske militær Jonathan Conricus.

/ritzau/