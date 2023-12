En indisk mand blev ifølge USA anholdt i Tjekkiet i juni og anklaget for at planlægge drab på sikh-leder.

USA's justitsministerium har onsdag offentliggjort anklager mod en mand, som ifølge ministeriet planlagde at likvidere en sikh-leder på amerikansk jord tidligere i år.

Manden, der kommer fra Indien, blev ifølge justitsministeriet anholdt i Tjekkiet 30. juni i år.

Han skal have planlagt mordet efter anvisning af en embedsmand ansat i den indiske regering, mener USA.

Embedsmanden har ifølge anklagerne ansvar inden for sikkerhed og efterretning. Ifølge anklagerne har han styret drabsplanen fra Indien.

I sidste uge skrev Financial Times, at amerikanske myndigheder havde forpurret en plan om at slå en sikh-separatist ihjel på amerikansk jord.

Mediet henviste til anonyme kilder, men det nationale sikkerhedsråd i USA bekræftede Financial Times' beskrivelse af planen. Ifølge sikkerhedsrådet har USA desuden taget emnet op med Indien "på det øverste niveau".

Ifølge Financial Times var drabsplanen rettet mod Gurpatwant Singh Pannun, som er både amerikansk og canadisk statsborger.

Han er en ledende person i organisationen Sikhs for Justice, som er baseret i USA og arbejder for en selvstændig sikhstat under navnet Khalistan.

Ifølge en højtstående amerikansk embedsmand har USA's præsident, Joe Biden, instrueret chefen for den amerikanske efterretningstjeneste CIA, Bill Burns, til at kontakte sit indiske modstykke.

Bill Burns skulle herefter rejse til Indien for at aflevere en besked om, at "vi ikke vil tolerere sådanne aktiviteter, og at vi forventer, at de ansvarlige bliver stillet til ansvar", siger den amerikanske embedsmand ifølge Reuters.

Biden skal ligeledes selv have taget emnet op med Indiens premierminister, Narendra Modi. Det skal ifølge embedsmanden være sket under G20-topmødet.

I juni blev sikhlederen Hardeep Singh Nijjar skudt og dræbt uden for et sikhtempel i Canada.

Før sin død blev Nijjar af Indien stemplet som "terrorist".

I september hævdede den canadiske premierminister, Justin Trudeau, at Indien var involveret i drabet på sikhlederen.

Det har Indien benægtet og kaldt "absurd".

/ritzau/Reuters