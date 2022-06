Lyt til artiklen

Endnu en yacht og dets ejer er blevet tilføjet til den amerikanske sanktionsliste.

Denne gang drejer det sig om yachtfirmaet Imperial Yachts og ejeren Evgeniy Kochman.

Det skriver The Guardian.

Den amerikanske regering beskriver firmaet som en del af et korrupt system, der tillader den russiske præsident Vladimir Putin og hans elite at »flytte penge og anonymt gøre brug af luksusaktiver rundt omkring i verden.«

Firmaet leverer angiveligt 'yacht-relaterede tjenester' til Ruslands elite, inklusive personer i præsident Putins inderkreds.

Der er blevet identificeret fire yachter, som den russiske leder har »taget adskillige ture på« så sent som sidste år. Det drejer sig om yachterne Nega, Graceful, Olympia og Shellest.

Ifølge USA brugte Putin Nega til at rejse i Ruslands nordlige del, og Shellest til at besøge sit berygtede Sortehavspalads. De to sidstnævnte har han taget 'adskillige ture på' i Sortehavet.

Den russiske BBC-tjeneste rapporterede tidligere, at Graceful brat forlod den tyske havn i Hamburg, hvor den lå til kaj til vedligeholdelse to uger før invasionen af ​​Ukraine.

Det gav anledning til spekulationer om, at den forsøgte at undgå sanktioner, da den ankom til Kaliningrad.

Det Hvide Hus har i en erklæring sagt, at sanktionerne skal øge presset på Putin og hans aktører.

»Vi vil fortsætte med at håndhæve vores sanktioner og afsløre de korrupte systemer, hvormed præsident Putin og hans elite beriger sig selv,« lyder det fra Brian Nelson, der er undersekretær for terrorisme og finansiel efterretning i finansministeriet.