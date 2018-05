Forhandlinger med EU om at undgå straftold har ikke været tilfredsstillende, siger USA's handelsminister.

Washington. USA indfører fra 1. juni straftold på stål og aluminium fra EU, Canada og Mexico, oplyser den amerikanske handelsminister, Wilbur Ross, på et pressemøde.

Ross siger, at forhandlinger med EU ikke har medført resultater, som er tilfredsstillende for den amerikanske regering.

EU ventes hurtigt at svare igen med straftold over for udvalgte amerikanske varer.

USA havde varslet straftold på stål og aluminium over for EU, Canada og Mexico fra 1. maj. Men Trump besluttede at udsætte det i en måned for at få flere handelsindrømmelser fra nogle af USA's allervigtigste handelspartnere.

Canada og Mexico er midt i følsomme forhandlinger med USA om at revidere handelsaftalen Nafta. Trump hævder, at Nafta har kostet flere millioner amerikanske arbejdspladser.

De forhandlinger "tager længere tid, end vi havde håbet", siger Ross ifølge AFP.

Europæiske og amerikanske kommentatorer er forundret over, at Trump så hårdt angriber USA's nærmeste allierede med trusler om straftold.

Det kan få alliancefællesskabet mellem USA og Europa til at erodere, lyder det.

/ritzau/