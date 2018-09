Fire personer og fem organisationer har ifølge USA stået bag ulovlig handel med det syriske regime og IS.

Washington. USA valgte torsdag at indføre økonomiske sanktioner mod fire personer og fem organisationer, der menes at have stået bag ulovlig oliehandel med den syriske regering.

Sanktionerne er blandt andet rettet mod Muhammad al-Qatirji og hans lastbilselskab. Det skriver det amerikanske finansministerium.

Selskabet skal have leveret olie til det syriske regime og den militante bevægelse Islamisk Stat (IS).

Qatirji har både tætte forbindelser til den syriske præsident Bashar al-Assads regering og IS.

Qatiriji og hans selskab har opereret i både Syrien, Libanon og De Forenede Arabiske Emirater for at sikre leverancer af olie til Syrien.

Det fremgår af en erklæring fra den amerikanske regering.

- USA vil fortsætte med at gå efter dem, der faciliterer transaktioner med det morderiske Assad-regime og støtter IS, udtaler finansminister Steven Mnuchin i en erklæring.

Ifølge USA's regering har Qatirji også leveret våben til Syrien fra Irak.

Selskabet Abar Petroleum Service, der også rammes af USA's sanktioner, menes at have stået bag leverancer af olieprodukter for 30 millioner dollar sidste år.

Sanktionerne betyder, at selskabernes aktiver i USA vil blive blokeret. Samtidig er det forbudt for alle amerikanere at handle med virksomhederne.

/ritzau/Reuters