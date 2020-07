I forvejen er den syriske præsident, Bashar al-Assad, og hans kone, Asma, underlagt sanktioner fra amerikansk side. Nu gælder det samme for deres 18-årige søn, Hafez. Det sker for at undgå, at han på familiens vegne kan få adgang til værdier i USA. Her ses præsidentens portræt på døren til en slagterforretning i det centrale Damaskus. (Arkivfoto) Yamam Al Shaar/Reuters