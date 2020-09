USA indfører sanktioner mod Iran og Venezuela med henvisning til en stærkt omstridt FN-resolution.

USA meddelte mandag, at det indfører sanktioner mod Irans forsvarsindustri og Venezuelas præsident, Nicolas Maduro. Det sker med henvisning til en stærkt omstridt FN-resolution.

- I næsten to år har korrupte embedsmænd i Teheran arbejdet sammen med det illegitime regime i Venezuela om at omgå FN's våbenembargo, siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo.

- Vores handling i dag er en advarsel, som bør høres i hele verden, tilføjer han.

Pompeo siger, at præsident Donald Trump har udstedt et direktiv, som er "et nyt og kraftfuldt redskab til håndhævelse af FN's våbenembargo".

Den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, som mandag holdt pressemøde sammen med Pompeo, varslede også separate sanktioner mod Irans Atomenergiorganisation.

Trump-administrationen siger, at det håndhæver en FN-våbenembargo, som Iran har krænket.

Iranerne har blandt andet gennemført et angreb mod saudiarabiske olieinstallationer.

Men der anvendes en FN-resolution, som støtter en atomaftale fra 2015 med Iran, og som blev forhandlet på plads af Trumps forgænger, Barack Obama.

Trump trak sig ud af denne aftale i 2018 på en meget opsigtsvækkende måde, men han siger, at USA stadig er en "deltager" i aftalen. Dette juridiske argument er forkastet af stort set alle medlemmer af Sikkerhedsrådet - heriblandt USA's allierede.

Trump siger alligevel, at han forventer europæiske lande støtter op om sanktioner mod 27 personer og organer i Iran.

De 27 personer er hovedsageligt ansatte i det iranske forsvarsministerium. Derudover er sanktioner optrappet mod Maduro i Venezuela, da han skal have foretaget våbentransaktioner med Iran.

