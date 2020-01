For første gang er USA fredag kommet med et konkret modsvar på Irans angreb mod to luftbaser i Irak.

USA indfører sanktioner mod Iran som følge af iranske angreb mod to luftbaser i Irak, hvor der befinder sig amerikanske styrker.

Det siger den amerikanske udenrigsminister, Mike Pompeo, og handelsminister Steven Mnuchin fredag på et pressemøde i Washington.

Det er USA's første konkrete modsvar på angrebet, skriver Washington Post.

Iran affyrede natten til onsdag flere ballistiske missiler mod luftbasen Al-Asad i det vestlige Irak. Her befandt der sig både amerikanske og danske soldater.

Også en luftbase i Erbil i den nordlige og kurdiske del af Irak blev beskudt.

Irans luftangreb var et modsvar på USA's drab på den magtfulde iranske militærleder Qassem Soleimani fredag i sidste uge.

Der har ikke været nogen amerikanske meldinger om, at soldater skulle være blevet dræbt i Irans luftangreb. Pompeo siger fredag dog, at Iran "uden tvivl" forsøgte at dræbe amerikanske styrker i angrebet.

/ritzau/Reuters