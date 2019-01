Et netværk af flere personer og grupper har angiveligt svindlet for milliarder af dollar i Venezuela.

USA's præsident, Donald Trumps, administration har tirsdag indført sanktioner mod en række personer og flere grupper som reaktion på omfattende svindel med valutaveksling i Venezuela.

Et netværk af svindlere menes at have kanaliseret milliarder af dollar til korrupte personer i Venezuelas præsident, Nicolas Maduros, regering.

Det oplyser USA's finansministerium.

- Insidere fra det venezuelanske regime har plyndret milliarder af dollar fra Venezuela, mens det venezuelanske folk lider.

- Vi går nu efter det her valutavekslingsnetværk, der var endnu en ulovlig ordning, som det venezuelanske regime brugte til at stjæle fra dets folk, siger USA's finansminister, Steven Mnuchin, i en udtalelse.

Ifølge ministeriet er syv personer og 23 grupper en del af netværket.

Blandt dem er ejeren af den venezuelanske tv-station Globovision.

/ritzau/