Krigen i Ukraine og massakren på civile i Butja nordvest for Kyiv får onsdag USA til at stramme de amerikanske sanktioner over for Rusland.

Det oplyser Det Hvide Hus i Washington.

De nye sanktioner rammer blandt andet to store russiske banker samt præsident Vladimir Putins to voksne døtre.

Sanktionerne vil også være rettet mod udenrigsminister Sergei Lavrovs kone og datter.

Today, the United States, with the G7 and the European Union, will impose new severe and immediate economic sanctions on the Putin regime for its atrocities in Ukraine, including in Bucha. — The White House (@WhiteHouse) April 6, 2022

USA mener, at mange af den russiske præsidents aktiver er skjult hos familiemedlemmer.

»Vi har grund til at tro, at Putin og mange af hans kumpaner og oligarkerne skjuler deres rigdom, skjuler deres aktiver hos familiemedlemmer, der har placeret deres aktiver og deres rigdom i det amerikanske finanssystem, men også mange andre dele af verden,« sagde en amerikansk embedsmand ifølge CNN.

Foranstaltningerne er desuden rettet mod russiske banker og eliter og inkluderer et forbud mod enhver amerikaner fra at investere i Rusland.

Opdateres...