Raceurolighederne i USA er nu de værste siden drabet på Martin Luther King i 1968. Og det bliver kun værre.

Sådan spår den respekterede Harvard-professor Dr. Cornel West i et interview med tv-kanalen CNN.

Demonstrationerne startede i sidste uge, efter at den ubevæbnede sorte mand George Floyd døde efter en meget brutal anholdelse i byen Minneapolis, Minnesota. Og mens hærværket, ildspåsættelserne og volden fortsætter i byer som Los Angeles, Seattle og New York, fortsætter dr. Cornel West, der har deltaget i den amerikanske menneskerettighedsbevægelse siden 1960'erne:

»USA er godt på vej til at bevise, at det er et fejlslået politisk eksperiment. Vi har råbt på social forandring i over 50 år. Og intet har ændret sig, siden dr. King blev skudt og dræbt i Memphis. Vi taler og taler. Men de virkelige forandringer udebliver.«

Over 15 politibiler blev brændt i New York. Foto: JEENAH MOON - Reuters

Fredag blev den fyrede politibetjent Derek Chauvin anholdt og sigtet for mordet på den 46-årige George Floyd, der i første omgang blev anholdt for at bruge en falsk 20-dollarseddel.

I dag er Derek Chauvin under 'suicide watch' – politiet frygter, at han vil begå selvmord i sin fængselscelle.

Men demonstranter over hele USA forlanger nu også anholdelse af de øvrige tre politibetjente, der ikke brød ind, mens Derek Chauvin i næsten ni minutter havde sit knæ hvilende på George Floyds hals.

Demonstranterne forlanger ifølge 'BlackLivesMatter'-talsperson LaTisha Garner 'varige ændringer' i det amerikanske system, som hun og andre anklager for at være 'bygget på systematisk racisme'.

Demonstration og ildspåsættelse i Raleigh, North Carolina. Foto: Jonathan Drake - Reuters

Men mens bygninger og butikker Los Angeles og mindst 15 politibiler i New York stod i lys lue, er den amerikanske venstrefløj og højrefløj enige om én ting: Demonstrationer fungerer ikke helt efter hensigten.

»Hvor er vores politiske ledere? Hvor er Hollywood-stjernerne? Og hvor er den amerikanske præsident? USA står uden ledelse, uden nogen, der forene os og minde os om, at USA i bund og grund er et godt og moralsk sted. Disse fattige unge mennesker risikerer alt. Og for de rige og de magtfulde er det ikke længere nok bare at skrive på Twitter.«

Sådan sagde den grædefærdige CNN-vært Don Lemon, mens han natten til søndag kommenterede de voldelige scener, der blev transmitteret fra demonstrationer fra både øst, vest, nord og syd.

Og mens den amerikanske venstrefløj således råber på solidaritet fra USA's rigeste og mest magtfulde, fokuserer mere borgelige medier og politikere fra begge partier på den formålsløse vold og det destruktive hærværk.

Brooklyn, New York City. Foto: EDUARDO MUNOZ - Reuters

»Det her har ikke længere noget som helst at gøre med solidaritet med George Floyd. Det her er simpel vandalisme.«

Sådan sagde Minnesotas guvernør, Tim Walz, ved en pressekonference lørdag. Og Keisha Lance Bottoms, der er borgmester i sydstatsbyen Atlanta, istemte:

»Jeg skammer mig over mange af demonstranternes opførsel. Atlanta er en bedre by end det, vi ser lige nu. USA er et bedre land end det, vi ser lige nu.«

Som illustration blev en kvindelig politibetjent i Chicago angrebet af demonstranter og slæbt to meter hen ad gaden. I Los Angeles blev der sat ild til en sportsbutik, efter demonstranter først havde tømt butikkens lager af dyre baskeballsko. Og på Manhattan blev der ifølge CNN smidt sten og flasker efter ambulance- og brandfolk, der forsøgte at komme frem til nødstedte.

I Detroit, Michigan. Demonstranter og politi i konfrontation. Foto: Matthew Hatcher - AFP

Også i USA's hovedstad, Washington D.C., var der uroligheder.

Her forsøgte demonstranter at komme tæt på præsidentens bolig, Det Hvide Hus.

Bag lukkede døre i Florida tweetede Donald Trump, at eventuelle demonstranter, der kom for tæt på, ville blive mødt af 'de mest uhyggelige våben, jeg nogensinde har set'.

Og mens resten af USA gik op i flammer, valgte præsidenten at bruge sin eftermiddag og aften i Solskinsstaten, Florida, hvor han fejrede opsendelsen af den første amerikanske rumraket i ni år.

Mens USA brænder. Donald Trump giver thumbs-up til raketopsendelse i Florida. Foto: JONATHAN ERNST - Reuters

»Det er en vanære for USA. Disse bøller ødelægger fantastiske amerikanske byer. Men husk, når hærværket starter, så starter skyderiet også.«

Sådan skrev USA's præsident, Donald Trump, på Twitter.

Dette indlæg fik mange (bl.a. sangerinden Taylor Swift) til at anklage præsidenten for at 'opfordre til vold'.

Torsdag slettede en Twitter-ansat ligefrem præsidentens konto i 11 minutter. Men hjemmesiden blev hurtigt genoprettet.

Og mens voldsomhederne over hele USA fortsatte, fortsatte Donald Trump ordkrigen via de sociale medier.