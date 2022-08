Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Netop nu finder en militærøvelse sted, som vækker stor vrede i Rusland.

Og nej, der er ikke tale om noget med forbindelse til Ukraine.

Øvelsen hedder 'Regional Cooperation 22' og finder sted i Dusjanbe, der er hovedstad i det centralasiatiske land Tadsjikistan.

Det er et land, de færreste kender og endnu færre har besøgt.

Alligevel har øvelsen, som finder sted 10.-20. august, fået stor opmærksomhed i Rusland.

Det fortæller ruslandsekepert Flemming Splidsboel, der følger de russiske medier indgående.

»Det her kan være noget, som kan slå sprækker i samarbejdet mellem en række tidligere sovjetstater og Rusland,« siger Flemming Splidsboel.

Den omtalte øvelse finder som nævnt sted i Tadsjikistan – en gammel sovjetstat. Og så har den deltagelse af USA, Pakistan, Mongoliet, Kirgisistan, Usbekistan og Kasakhstan.

De tre sidstnævnte lande er også tidligere medlemmer af Sovjetunionen og hører på mange måder fortsat under den russiske inflydelsessfære.

Og derfor er det yderst bemærkelsesværdigt, at i alt fire tidligere sovjet-lande deltager i en militærøvelse med USA i en central rolle.

»Det her fylder en del i de russiske medier,« siger Flemming Splidsboel.

Militærøvelsen går i sine hovedpunkter ud på at øge landenes sikkerhed og modstandskraft mod terror.

Her tænkes specifikt på Taleban-bevægelsen, der som bekendt har magten i Afghanistan, som Tadsjikistan, Usbekistan og Pakistan alle deler grænse med.

»Militærøvelsen er en årlig begivenhed. Men den er noget større i år, og selvom den afholdes i Dusjanbe, så er det USA, der betaler gildet. Og det bliver modtaget negativt i Rusland,« siger Flemming Splidsboel.

For de tidligere sovjetstater er øvelsen en svær begivenhed.

»Flere af landene er loyale over for Rusland, men de er samtidig også bange for Islamisk Stat og Taleban. Og Rusland er netop et af de få lande, som samarbejder med Taleban,« siger Flemming Splidsboel og uddyber:

»Samtidig er flere af de tidligere sovjetstater nervøse for, hvad Rusland kan finde på, efter de gik ind i Ukraine. Og det her kan også ses som en anden måde for dem at skabe mulige samarbejder på.«