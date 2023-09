En optagelse fra et såkaldt bodycam, der sad på en politibetjent, skaber i øjeblikket stor harme i USA.

Det skriver Seattle Times.

I videoen, som du kan se herover, håner politibetjenten, Daniel Auderer, tilsyneladende et offer, der lige er blevet kørt over og dræbt af en politibil.

Ulykken skete den 23. januar, men sagen er først kommet frem nu, hvor efterforskningen kører.

En betjent fra politiet i Seattle er kommet i alvorlige problemer efter, at han angiveligt hånede et trafikoffer. ARKIVFOTO

Den 23-årige Jaahnavi Kandula var en indisk kandidatstuderende, som bare ville krydse gaden i Seattle.

Hun blev ramt af en politibil, der med udrykning var på vej ud til en sag om en mulig overdosis.

Politibilen kørte 119 kilometer i timen, og Kandula var dræbt på stedet.

Daniel Auderer er både betjent og fagforeningsleder i Seattle Police Department. Han blev kaldt ud til det dødelige uheld, hvor hans bodycam optog samtalen med Mike Solan, der er præsident i samme faglige forening.

I videoen kan man høre Auderer sige:

»Men hun er død.«

Herefter griner han og siger:

»Nej, det er en almindelig person. Ja, skriv bare en check.«

Han griner igen, og siger:

»11.000 dollar. Hun var i hvert fald 26. Hun havde begrænset værdi.«

I videoen kan man ikke høre Solans stemme.

Seattle Police Department har i en pressemeddelelse fortalt, at man opdagede samtalen, da en medarbejder lyttede til den i en rutinemæssig gennemgang.

Medarbejderen var blev bekymret over udtalelserne, og han sendte sine bekymringer videre op i systemet.

Radiostationen KTTH-AM har modtaget en skriftlig udtalelse fra Daniel Auderer, hvori han erklærer, at hans kommentarer var ment som en ironisk efterligning af den måde, som byens advokater forsøger at minimere ansvaret for kvindens død.

»Jeg grinede af det latterlige i, hvordan disse hændelser behandles. Jeg kan godt se, at hvis man kun lytter til min del af samtalen, vil man med rette tro, at jeg var ufølsom over tab af menneskeliv. Men min kommentar var ikke ment sådan. Tværtimod,« skrev han.

Community Police Commission, der en polittilsynsorganisation i Seattle skriver i en udtalelse:

»Det vi hører på videoen er hjerteskærende og chokerende ufølsomt. Indbyggerne i Seattle fortjener noget bedre fra en politiafdeling, der har til opgave at skabe tillid i samfundet.«

Ofrets onkel, Ashok Mandula, har på vegne af familien udtalt sig til Seattle Times.

»Familien har intet at sige. Kun at jeg spekulerer på, om disse politibetjentes døtre eller børnebørn har nogen værdi. Et liv er et liv.«