Tirsdag har houthierne udført en ny runde af missilaffyringer mod handelsskibe. Ingen er sårede, lyder det.

Houthibevægelsen i Yemen har tirsdag lokal tid affyret seks missiler mod to handelsskibe. Et af skibene skal være blevet påført lettere skader som følge af angrebet.

Der er tale om missiler beregnet til at angribe skibe.

Det siger det amerikanske militær.

Angrebet sker tre dage efter, at USA og Storbritannien udførte en række angreb mod houthikontrollerede områder af Yemen, hvilket ifølge landene er et svar på bevægelsens gentagne angreb mod handelsskibe i Det Røde Hav.

- Iranskstøttede militante fra houthibevægelsen affyrede seks ballistiske sømålsmissiler (ASBM) fra houthikontrollerede områder af Yemen mod den sydlige del af Det Røde Hav og Adenbugten, siger den amerikanske centralkommando i en udtalelse.

Tre af de seks missiler var rettet mod handelsskibet Star Nasia, som sejler med flag fra Marshall Islands, og som er græskejet og -styret, siger centralkommandoen.

- Star Nasia meldte om en eksplosion nær skibet, det forårsagede mindre skader, men det sårede ikke nogen, lyder det.

Nummer to missil landede tæt på samme skib og den tredje blev skudt ned af et skib fra den amerikanske flåde, fremgår det.

De tre resterende missiler blev ifølge USA rettet mod handelsskibet Morning Tide, som sejler med Barbados' flag, og som er britisk ejet.

De eksploderede dog ifølge centralkommandoen alle tre i Det Røde Hav uden at gøre nogen skade på skibet.

Fra houthibevægelsen, som kontrollerer det meste af Yemen, lød det tidligere tirsdag også, at gruppen havde angrebet to skibe. Bevægelsen hævdede dog, at der var tale om et amerikansk og et britisk skib.

Houthibevægelsen holder til i Yemen på Den Arabiske Halvøs sydspids og har siden november angrebet en lang række handels- og tankskibe ud for Yemens kyst i Det Røde Hav og Adenbugten.

Det er sket i protest mod Israels krig mod Hamas i Gaza.

Houthibevægelsen støtter Hamas' sag, og begge militante bevægelser er allieret med styret i Iran.

