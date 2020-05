USA's præsident, Donald Trump, mener ikke længere, at Hongkong er selvstyrende nok i forhold til Kina.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, mener ikke længere at Hongkong er tilstrækkeligt selvstyrende i forhold til Kina til at gøre sig berettiget til særlig behandling.

Det siger han fredag eftermiddag lokal tid i en tv-tale.

Derfor vil Trump nu sætte gang i en proces, der skal føre til fratagelsen af de særlige rettigheder, som Hongkong i årevis har nydt godt af.

Den særlige behandling har blandt andet banet vej for, at Hongkong har kunnet etablere sig som et globalt handelscentrum.

/ritzau/