Afmatningen er gode nyheder for Joe Biden, der også kan glæde sig over, at ti procent i USA nu er vaccinerede.

For første gang i næsten tre en halv måned er det daglige antal af coronarelaterede dødsfald under 1000 i USA.

Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Mandag blev der således registreret 749 coronarelaterede dødsfald i landet. Det ligger langt fra de 4473 dødsfald, der blev registreret 12. januar, da det stod allerværst til.

Det daglige dødstal i USA har ikke været under 1000 siden 29. november, hvor der blev bekræftet 822 covid-19-dødsfald i løbet af 24 timer.

De nye tal peger på, at afmatningen i pandemien fortsætter i USA.

Her er smittetal og dødstal faldet til et niveau, der kan sammenlignes med det før Halloween og Thanksgiving og andre begivenheder i slutningen af året, der var præget af rejser og større sammenkomster, som øgede spredningen af virusset.

Afmatningen er gode nyheder for præsident Joe Biden, hvis enorme coronahjælpepakke på 1900 milliarder dollar blev godkendt i Senatet lørdag. Den ventes at styrke hans store vaccinationsstrategi.

Den amerikanske vaccinationskampagne, der blev skudt i gang i december, er nu i fuld gang.

Næsten ti procent af USA's befolkning - omkring 31,5 millioner mennesker - har således modtaget de to stik, der er nødvendige for vaccinerne fra Pfizer/BioNTech samt Moderna, eller det ene stik, der er nødvendigt for vaccinen fra Johnson & Johnson.

Mandag øgede amerikanske sundhedsmyndigheder forsigtigt optimismen, da de meddelte, at vaccinerede personer kan mødes i små grupper indendørs uden at bære mundbind eller holde afstand.

Siden pandemien brød ud for omkring et år siden, er der ifølge Johns Hopkins University registreret godt 29 millioner smittetilfælde i USA og 525.752 coronarelaterede dødsfald.

På globalt plan er der registreret godt 117 millioner smittetilfælde og knap 2,6 millioner dødsfald.

/ritzau/AFP