På det ene billede ses en drone flyve hen over himlen.

På det næste er den forvandlet til en kugle af ild.

Natten til onsdag har den amerikanske hovedkommando U.S. Central Command oplyst, at man har skudt en iransk-produceret drone ned over det nordøstlige Syrien.

I et tweet fra U.S. Central Command lyder det, at nedskydningen fandt sted omkring klokken 14.30 lokal tid tirsdag.

Der var ifølge hovedkommandoen tale om en såkaldt UAV, som står for 'unmanned aerial vehicle', hvilket betyder, at fartøjet var ubemandet.

»Amerikanske styrker i Syrien tog kontakt til og nedskød en iransk-fremstillet UAV, der forsøgte at foretage rekognoscering af Mission Support Site Conoco, som er en patruljebase i det nordøstlige Syrien,« lyder det i tweetet fra U.S. Central Command.

Tweetet blev udgivet klokken 02.59 natten til onsdag dansk tid.

Til tweetet har U.S. Central Command delt to billeder af dronen – før og efter nedskydningen.