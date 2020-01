Det er et år siden, at USA iværksatte programmet "Bliv i Mexico" for at dæmme op for indvandring.

USA har sendt 62.000 migranter tilbage til Mexico som følge af en skærpet politik, der skal reducere indvandringen til landet. Det viser nye tal fra både de amerikanske og de mexicanske myndigheder.

Det er et år siden, at USA iværksatte programmet "Bliv i Mexico". Det skete som opfølgning på præsident Donald Trumps løfter fra valgkampen i 2016 om at dæmme op for indvandringen.

Tusinder af de mennesker, som er sendt tilbage over grænsen til Mexico er ikke mexicanere, men kommer fra mellemamerikanske lande som Honduras og Guatemala. De skal alligevel vente i Mexico, mens deres asylansøgninger behandles.

Det er en proces, som kan tage måneder, og i den tid opholder mange migranter sig i farlige områder, hvor de blandt andet risikerer at blive ofre for kidnapninger, hvor kriminelle bander kræver løsepenge. Det oplyser nødhjælpsgruppen Læger uden Grænser.

Onsdag blev der også sendt personer fra Brasilien tilbage over grænsen til Mexico, hvor de må afvente behandlingen af deres asylansøgninger.

Det oplyser Ken Cuccinelli i sikkerhedsdepartementet Homeland Security på Twitter. Han takker også Mexico for samarbejde.

Mexico har udkommanderet tusindvis af soldater langs grænsen for at hindre illegal indvandring til det store naboland. I maj blev 144.000 mennesker standset på vej ind over grænsen. I december var det tilsvarende tal reduceret til 40.620 personer.

I alt 497 migranter døde på grænsen mellem USA og Mexico sidste år, viser tal fra FN-organet Den Internationale Organisation for Migration, IOM.

