Siden marts har USA oplevet overdødelighed hver eneste uge, viser tal fra USA's sundhedsmyndigheder.

Det samlede antal døde i USA under coronapandemien er næsten 300.000 højere, end hvad sundhedsmyndighederne havde forventet.

Det viser tal fra det amerikanske Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

Centret vurderer, at USA har haft 299.028 flere dødsfald mellem 26. januar og 3. oktober i år, i forhold til hvad man statistisk set havde forventet på baggrund af antallet af dødsfald i foregående år.

CDC giver ikke nogen forklaring på overdødeligheden, men siger, at dødsfald, der direkte eller indirekte skyldes coronavirus, er inkluderet i de knap 300.000.

Til dato har USA officielt registreret knap 221.000 dødsfald blandt coronasmittede. Det viser en opgørelse fra Johns Hopkins University.

Ifølge Washington Post kan overdødeligheden også skyldes, at mange mennesker er døde af andre sygdomme, fordi de har været bange for at opsøge hospitaler af frygt for coronasmitte.

Det menes også, at mange formentlig er døde som følge af covid-19, men at det ikke er skrevet på dødsattesten som dødsårsag.

CDC definerer overdødelighed som forskellen mellem det forventede antal dødsfald og det faktiske antal dødsfald i en given periode.

Siden marts har USA haft en overdødelighed hver eneste uge, viser CDC's tal.

Selv om det mest er ældre mennesker, der er i risiko for at dø som følge af coronavirus, viser tallene fra CDC overraskende nok, at der også er en betydelig overdødelighed blandt de 25- til 44-årige.

I denne aldersgruppe er der registreret hele 26,5 procent flere dødsfald end et gennemsnit af foregående år, skriver Washington Post.

Også sorte amerikanere og personer med latinamerikansk baggrund er generelt hårdere ramt end andre befolkningsgrupper, viser tallene fra CDC.

/ritzau/Reuters