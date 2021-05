Cirka 60 procent af den amerikanske befolkning har fået første vaccinestik, og det har tilsyneladende effekt.

Et allerede fremskredent vaccinationsprogram ser ud til at have den ønskede effekt på USA's håndtering af coronapandemien.

Det viser tal fra landets Center for Sygdomskontrol og Forebyggelse (CDC).

USA har den seneste uge således registreret det laveste antal daglige coronarelaterede dødsfald siden pandemiens start. Tallet lyder på 545 daglige dødsfald i gennemsnit i de syv dage frem til 16. maj.

- Sidste gang, vores syv dages gennemsnit var så lavt, var i marts 2020 - altså reelt set ved pandemiens start, siger CDC-direktør Rochelle Walensky.

USA har godt i gang i vaccinationen af landets borgere.

Således har omkring 60 procent af den voksne befolkning modtaget mindst ét vaccinestik. Resten opfordres nu til også at lade sig vaccinere.

- Vi er ved at vinde krigen over virusset, og vi har brug for jeres hjælp med at gøre arbejdet færdigt, siger Andy Slavitt, der er Det Hvide Hus' rådgiver for håndteringen af coronavirusudbruddet.

