USA har opkøbt lægemidlet Remdesivir til behandling af coronavirus, men det bliver en dyr omgang for de amerikanske coronapatienter.

For i en officiel udtalelse fra den amerikanske regering lyder det, at behandlingen kommer til at koste flere tusinde kroner.

Det skriver The Guardian.

En dosis med Remdesivir kommer ifølge Gilead Sciences, den amerikanske medicinalkoncern, der har fremstillet præparatet, til at koste hele 390 dollars svarende til cirka 2.600 danske kroner.

Ifølge medicinalkoncernen forventes størstedelen af coronapatienterne at modtage behandlingen over fem dage med seks doser i alt, og derfor løber beløbet for en behandling samlet set op i hele 2.340 dollars, som svarer til cirka 15.500 danske kroner.

For amerikanske borgere med forsikring vil behandlingen desuden koste 33 procent mere, men i udviklingslande vil patienter kunne få medicinen i generisk udgave til en markant nedsat pris.

Remdesivir har vist lovende resultater i forhold til at håndtere coronavirussen, og det er det første godkendte lægemiddel til behandling af covid-19.

De første 140.000 doser blev leveret til forsøg over hele verden, men de er nu opbrugt, og derfor har USA købt mere end 500.000 doser.

Det svarer til hele medicinalkoncernens produktion i juli samt 90 procent af produktionen for august og september.

Ifølge The Guardian har USA næsten købt samtlige lagre med Remdesivir til behandling af coronavirus, og derfor har landet gjort krav på lægemidlet foran Europa og stort set resten af verden for de næste tre måneder som minimum.

Onsdag kom det dog frem, at Danmark har nået at sikre sig en vis mængde Remdesivir.