Amerikanerne har ikke set noget til den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, på det seneste. Det slog udenrigsminister Mike Pompeo fast i går, selv om regeringen holder øje med rapporter om hans helbred.

Pompeo udtrykte også bekymring for, at Nordkorea er blevet ramt af coronavirussen eller måske af en ny hungersnød.

Den 36-årige Kim Jong-un optrådte senest på de statslige medier den 12. april. Det har udløst spekulationer om, at han var blevet seriøst syg, men sydkoreanske kilder har siden meldt ud, at disse rapporter var falske. Det skriver BBC.

Andre spekulerer i, at han gemmer sig i Wonsan, en resort ved havet, for at beskytte sig selv mod coronavirussen.

Sidste gang, Kim Jong-un blev set offentligt, var den 12. april, da han inspicerede nogle jagerfly. Foto: KCNA Vis mere Sidste gang, Kim Jong-un blev set offentligt, var den 12. april, da han inspicerede nogle jagerfly. Foto: KCNA

I slutningen af januar lukkede Nordkorea for grænserne på grund af pandemien.

Pompeo blev onsdag bedt af Fox News om at kommentere på de nyeste rapporter om Kim Jong-uns helbred, og han sagde: »Vi har ikke set ham. Vi har ingen information at fortælle i dag, men vi iagttager det meget nøje.«

»Der er også en risiko for, at der er hungersnød, mangel på fødevarer, inde i Nordkorea,« tilføjede han.

Mandag sagde præsident Donald Trump, at han havde 'en vældig god ide' om Kim Jong-uns tilstand. Men han skyndte sig at tilføje: »Jeg kan ikke tale om det.«

De to statsledere trykker hånd den 30. juni 2019. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI Vis mere De to statsledere trykker hånd den 30. juni 2019. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI

»Jeg ønsker ham bare alt vel,« sagde præsidenten, som har mødt den nordkoreanske leder tre gange siden 2018.

Sidste gang, Nordkoreas leder blev set offentligt, var den 12. april, hvor han inspicerede en gruppe jagerfly.

Og rygterne om hans svigtende helbred begyndte allerede at svirre efter en rapport, der blev offentliggjort af en gruppe nordkoreanske afhoppere tidligere i april.