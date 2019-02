Trump-administrationen har endnu ikke afgjort, hvorvidt en mur på grænsen til Mexico er militært nødvendig.

Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt en grænsemur mod Mexico er militært nødvendig. Det er heller ikke afgjort, hvor meget en sådan mur ville koste.

Det siger USA's fungerende forsvarsminister, Patrick Shanahan, sent lørdag aften dansk tid til journalister på vej hjem fra en rejse i Mellemøsten.

- Vi har med fuldt overlæg ikke truffet nogle valg endnu, men vi har identificeret de skridt, vi skal tage, for at træffe de valg, siger Shanahan.

Fredag underskrev USA's præsident, Donald Trump, en finanslov, som kort forinden var blevet godkendt i Kongressens to kamre.

Store flertal i både Senatet og Repræsentanternes Hus har stemt for aftalen, der dog ikke indeholder finansiering af den grænsemur mod Mexico, som Trump længe har kæmpet for.

Derfor vil Trump erklære national nødretstilstand for at få finansieret sin mur, meddelte han på et pressemøde fredag.

/ritzau/Reuters