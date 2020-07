Den amerikanske regering har tirsdag gennemført den første føderale henrettelse i 17 år.

Daniel Lewis Lee på 47 år døde tirsdag eftermiddag dansk tid via en dødelig indsprøjtning.

Det skete, efter at højesteret i USA tidligere tirsdag havde banet vejen for henrettelsen. Mandag havde en føderal dommer mandag udskudt henrettelsen, der efter planen skulle have fundet sted samme dag.

Men højesteret slog fast, at henrettelsen gerne måtte finde sted.

Daniel Lewis Lee var dømt til døden for at dræbe en familie på tre mennesker, heriblandt en otteårig pige.

Lige før han fik indsprøjtningen tirsdag i et føderalt fængsel i Terre Haute, Indiana, fastholdt han sin uskyld.

»Jeg gjorde det ikke. Jeg har lavet mange fejl i mit liv, men jeg er ikke morder. I dræber en uskyldig mand,« sagde Daniel Lewis Lee ifølge AP.

Henrettelsen, der med højesterets dom blev banet vej for, er den første foretaget af føderale myndigheder i USA i 17 år.

To yderligere føderale henrettelser er planlagt senere på ugen. En fjerde er planlagt i august, rapporteret nyhedsbureauet AP.

Sidste år blev der foretaget 22 henrettelser i USA. Men hver gang var det en enkelt delstat, der stod for det. Den seneste føderale henrettelse fandt altså sted i 2003.

28 af de 50 stater i USA har på papiret dødsstraf.

Delstaternes retssystemer håndterer de fleste lovbrud i USA. Men det fælles, føderale system i USA tager over ved særligt alvorlig kriminalitet – blandt andet terror og hadforbrydelser. Daniel Lewis Lees er løftet op på det plan.

Metoden for henrettelsen er dødelig indsprøjtning.

De føderale henrettelser blev sat på hold af tidligere præsident Barack Obama. Det skyldtes, at der var indbragt et stort antal klager ved de amerikanske domstole om, at henrettelserne stred mod forfatningen.

Den nuværende præsident, Donald Trump, beordrede de føderale henrettelser genoptaget, få måneder efter at han var blevet indsat i 2017.

