Mindst 16 amerikanske delstater har suspenderet genåbning, fordi kurven over virussmittede personer stiger.

Næsten hver tredje amerikanske delstat har sat deres planer for at genåbne samfundsaktiviteter på pause eller tilbagerullet dem, fordi kurven over antallet af smittede er begyndt at stige igen.

Det skriver CNN. Ifølge det amerikanske medie er genåbningen bremset i 16 ud af i alt 36 delstater, hvor det daglige antal smittede er stigende.

Ifølge en opgørelse fra nyhedsbureauet Reuters er der tirsdag for femte gang på seks døgn registreret over 40.000 nye daglige virustilfælde i USA.

I løbet af juni er antallet af smittede personer mere end fordoblet i 14 delstater, viser en analyse fra nyhedsbureauet. Deriblandt er de tre mest folkerige stater, Californien, Texas og Florida.

Arizona har oplevet den største stigning med 294 procent i forhold til maj. Derefter kommer South Carolina med 200 procent og Arkansas med 179 procent flere tilfælde i juni.

For hele USA var antallet af nye tilfælde 46 procent højere i juni end i maj, og dødstallet steg med 21 procent.

/ritzau/