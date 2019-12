USA's militær har udført en række »forsvarsangreb« i Irak og Syrien mod den militante gruppe Kataib Hizbollah. Det oplyser forsvaret i en udtalelse søndag.

Det amerikanske forsvarsministerium meddeler, at det har ramt tre mål i Irak og to i Syrien, der tilhører Kataib Hizbollah.

USA meddelte fredag, at det undersøger om gruppen har noget at gøre med et luftangreb, der fredag dræbte en amerikansk mand i Irak.

»Som et svar på gentagne angreb fra Kataib Hizbollah på baser i Irak, der huser styrker fra koalitionen, har amerikanske styrker gennemført præcise forsvarsangreb,« siger talsmand fra forsvarsministeriet Jonathan Hoffman.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har de amerikanske angreb ramt våbenlagere og kontrolcentre, der tilhører den militante bevægelse.

Opdateres...

/ritzau/