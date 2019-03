Den amerikanske udenrigsminister er håbefuld omkring at sende en delegation til Nordkorea inden længe.

USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, håber, at USA kan sende en delegation til Nordkorea inden for de næste par uger. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Meldingen kommer, efter at det andet topmødet mellem Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, torsdag blev brat afsluttet.

På mødet i Vietnam skulle Trump og Kim i to dage drøfte en nedrustning af Nordkoreas atomprogram. Men forhandlingerne brød torsdag sammen uden en egentlig aftale eller en plan for et opfølgende topmøde.

- Jeg håber på, selv om jeg ikke har forpligtet mig på det endnu, at vi vil vende tilbage til det, og at jeg vil have et hold i Pyongyang (Nordkoreas hovedstad, red.) inden for de næste par uger, siger Pompeo.

- Jeg arbejder fortsat på at finde de områder, hvor vi har en fælles interesse.

USA og Nordkorea er kommet med forskellige forklaringer på, hvorfor forhandlingerne i sidste uge brød sammen.

Trump sagde torsdag til journalister, at Kim Jong-un krævede, at USA ophævede alle sanktioner mod landet. Ifølge Trump var det Nordkoreas krav for at lukke omstridt atomkompleks Yongbyon.

Nordkoreas udenrigsminister, Ri Yong-ho, har dog afvist USA's forklaring. På en pressekonference siger han, at Nordkorea kun har bedt om en delvis ophævelse af sanktionerne.

Der er dog ingen af parterne, der har truet med at stoppe de diplomatiske forbindelser mellem de to lande.

Kim Jong-un er tidligt tirsdag morgen dansk tid vendt hjem til Nordkorea efter to og en halv dags rejse hjem fra Vietnam. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Den nordkoreanske leder er blevet mødt af en jublende folkeforsamling, der har budt ham velkommen tilbage til Pyongyang, skriver det nordkoreanske statsmedie, KCNA.

Statsmediet nævner kortfattet topmødet med Trump, men det nævnes ikke, at der ikke blev indgået en aftale.

/ritzau/