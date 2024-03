Det anslås, at der i øjeblikket er omkring 2500 amerikanske soldater tilbage i Irak. De kan snart være væk.

Irak og USA har indledt forhandlinger om en gradvis tilbagetrækning af den vestlige koalitions militære styrker i det mellemøstlige land.

Det fortæller en talsperson for det irakiske militær søndag.

Forhandlingerne begyndte allerede i januar. Men under 24 timer efter blev forhandlingerne afbrudt, da tre amerikanske soldater blev dræbt i et angreb i Jordan.

Ifølge USA blev angrebet udført af iranskstøttede militser i både Syrien og Irak.

Angrebet skete på baggrund af USA's støtte til Israel i konflikten mod Hamas-bevægelsen i Gaza, der har fået grupper med forbindelse til Iran at have amerikanske enheder i Syrien og Irak som mål.

Hamas angreb Israel 7. oktober. Det kostede omkring 1200 mennesker - størstedelen civile - livet.

Israel gengældte Hamas' angreb med vedvarende bombardementer og en landoffensiv i Gaza, over 28.000 personer - mange af dem kvinder og børn - er blevet dræbt ifølge Gazas sundhedsministerium, som er kontrolleret af Hamas' politiske bureau.

Det anslås, at der i øjeblikket er omkring 2500 amerikanske soldater tilbage i Irak. Da der var flest i 2007, var der op mod 170.000.

Siden invasionen i 2003 har knap 4600 amerikanske soldater mistet livet i Irak. I samme periode er omkring 193.000 civile blevet dræbt.

Invasionen skete for at afsætte den irakiske leder Saddam Hussein og fjerne de masseødelæggelsesvåben, som landet ifølge USA var i besiddelse af.

Daværende præsident Barack Obama annoncerede i august 2010, at USA ville afslutte landets kampmission i Irak. Året efter meldte han ud, at alle amerikanske soldater ville forlade landet ved udgangen af 2011.

I 2014 sendte Obama så de første soldater tilbage til Irak for at hjælpe landets regering med at bekæmpe Islamisk Stat. Irak erklærede sejr over den militante gruppe i december 2017.

26. juli 2021 meddelte præsident Joe Biden, at USA's resterende tropper fra kampen mod Islamisk Stat skal være ude af Irak inden 2022.

/ritzau/Reuters