Onsdag ventes den amerikanske præsident at annoncere, at USA vil trække tropper hjem senest 11. september.

USA ventes onsdag at annoncere en tilbagetrækning fra Afghanistan inden 11. september, men det vil ifølge landets efterretningstjenester være på et tidspunkt, hvor Afghanistan står på et skrøbeligt fundament.

Det Hvide Hus bekræftede tirsdag, at præsident Joe Biden onsdag vil annoncere en tilbagetrækningsplan for Afghanistan.

Højtstående embedsmænd, der ikke vil stå frem med navn, bekræfter over for Reuters, at præsidenten vil meddele, at alle amerikanske tropper skal ud senest 11. september.

De amerikanske efterretningstjenester har forud for udmeldingen udtrykt bekymring over for en sådan beslutning.

- Den afghanske regering vil få problemer med at holde Taliban i skak, hvis koalitionen trækker sin støtte.

- Kabul (de afghanske regeringsstyrker, red.) fortsætter med at blive presset tilbage på slagmarken, og Taliban føler sig sikker på, at den kan få en militær sejr, står der i en vurdering sendt til Kongressen.

Spørgsmålet omkring Afghanistan er også på dagsordenen på et virtuelt møde i Nato onsdag, der har deltagelse af organisationens udenrigs- og forsvarsministre.

Den ventede dato for tilbagetrækning har stor symbolsk betydning, da det vil være 20-året for terrorangrebet 11. september 2001 mod USA, hvor blandt andet to fly fløj ind i World Trade Center i New York. Terrororganisationen al-Qaedas daværende leder, Osama bin Laden, opholdt sig på daværende tidspunkt i Afghanistan.

Tidligere præsident Donald Trump forhandlede sig sidste år frem til en aftale med Taliban-bevægelsen.

Her lød det, at de amerikanske styrker skulle være ude af Afghanistan senest 1. maj.

Ifølge embedsmænd i regeringen vil Joe Bidens plan betyde, at USA vil have omkring 2500 soldater i Afghanistan efter 1. maj.

Der var til sammenligning 100.000 amerikanske soldater i Afghanistan i 2011, hvor der var flest udstationeret.

Krigen vurderes at have kostet 12.500 milliarder kroner og 2400 amerikanere livet.

