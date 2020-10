USA's justitsministerium gør klar til at gennemføre den første statslige henrettelse af en kvinde i næsten 70 år.

Det står klart, efter at ministeriet fredag har oplyst i en meddelelse, at den dømte drabskvinde Lisa Montgomery skal henrettes 8. december.

Montgomery blev i 2007 dømt for at have kvalt en gravid kvinde til døde i delstaten Missouri.

Ifølge justitsministeriet vil hun blive henrettet med en dødelig indsprøjtning i fængslet Terre Haute i delstaten Indiana.

Den amerikanske regering henrettede senest en kvinde i 1953 ifølge organisationen Death Penalty Information Center.

Dengang blev en kvinde ved navn Bonnie Heady henrettet i et gaskammer i delstaten Missouri for at have kidnappet og dræbt en seksårig.

Justitsministeriet oplyser i samme meddelelse fredag, at en mand ved navn Brandon Bernard vil blive henrettet 10. december.

Han er sammen med flere medskyldige dømt for at have dræbt to ungdomspræster i 1999.

De to henrettelser vil blive den ottende og niende, som den amerikanske regering har gennemført i 2020.

/ritzau/Reuters