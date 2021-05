Det Europæiske Lægemiddelagentur ventes i juni at afgøre, om vaccinen også kan gives til 12 til 15-årige i EU.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har mandag godkendt, at Pfizer og BioNTechs coronavaccine kan gives til børn helt ned til 12 år.

Godkendelsen bliver set som et vigtigt skridt imod at få amerikanske elever tilbage i landets skoler efter sommerferien på en sikker måde.

Vaccinen har indtil nu været godkendt til unge ned til 16 år. I sidste uge indledte vaccineproducenterne så den formelle proces for at få den godkendt til 12 til 15-årige.

Det er den første coronavaccine i USA til at få en godkendelse til denne aldersgruppe. Præsident Joe Biden har allerede bedt alle delstater om at gøre vaccinen tilgængelig for de unge med det samme.

- Dagens beslutning tillader den yngre befolkning at blive beskyttet mod covid-19. Det bringer os et skridt tættere på at få afsluttet pandemien, siger Janet Woodcock, der er fungerende direktør for FDA.

Pfizer og BioNTech oplyste i marts, at selskabernes vaccine havde vist sig sikker og effektiv i et klinisk forsøg med 2260 frivillige i alderen 12 til 15 år, hvor omkring halvdelen fik vaccinen og halvdelen fik et placebo.

I placebogruppen var der 18 tilfælde, hvor børn blev syge med coronavirus, mens der ikke var nogen i gruppen, der fik vaccinen.

På den baggrund vurderes vaccinen at være 100 procent effektiv i forhold til at forhindre sygdom blandt de unge.

Pfizer og BioNTechs vaccine bliver i Danmark givet til unge ned til 16 års-alderen.

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er i øjeblikket i gang med at vurdere, om vaccinen også kan godkendes til 12 til 15-årige i Europa.

Afgørelsen forventes at falde i juni.

I Danmark vil det i sidste ende være op til Sundhedsstyrelsen at afgøre, om man vil tilbyde vaccinen til børn.

Pfizer/BioNTech er også i gang med at teste vaccinen på børn mellem 2 og 11 år.

Selskaberne forventer at kunne offentliggøre data fra de test i september.

/ritzau/Reuters