En nyt produkt mod migræne, der er blevet godkendt i USA, skal sprøjtes ind under huden en gang om måneden.

Trenton. Et helt nyt middel mod kronisk migræne er torsdag blevet godkendt i USA.

Den amerikanske lægemiddelstyrelse, FDA, har således sagt god for produktet Aimovig, der fungerer som en månedlig indsprøjtning.

Produktet forventes at være det første i en ny række af langtidsvirkende midler mod migræne. Yderligere tre ventes at blive godkendt senest næste år, og flere piller mod migræne er også ved at blive testet.

I dag er piller, der oprindeligt er til epileptikere, samt brug af Botox blandt behandlingerne mod migræne. Mange fravælger dem dog, fordi de ikke har nogen stor effekt eller på grund af bivirkningerne.

Det nye produkt Aimovig sprøjtes ind under huden en gang om måneden og forventes at koste 6900 dollar om året uden forsikring.

/ritzau/