USA indstillede i oktober behandlingen af tyrkiske "ikke-immigrant"-visa oven på anholdelse af konsulatansat.

Ankara/Washington D.C.. Den amerikanske ambassade i Tyrkiet genoptager al visumservice i landet. Det oplyser USA's udenrigsministerium i en pressemeddelelse.

Amerikanerne indstillede i oktober behandlingen af tyrkiske "ikke-immigrant"-visa. Der var tale om visa til turisme, midlertidigt arbejde, studie og medicinsk behandling.

Udstedelsen af visa blev stillet i bero, efter at en tyrkisk medarbejder på det amerikanske konsulat i storbyen Istanbul blev anholdt.

Myndighederne i Tyrkiet hævdede, at den anholdte medarbejder var tilhænger af prædikanten Fethullah Gülen.

Ifølge landets præsident, Recep Tayyip Erdogan, stod Gülen bag et kupforsøg i sommeren 2016.

Oven på anholdelsen i oktober er amerikanerne blevet forsikret om, at der ikke er flere tyrkiske ansatte under efterforskning. Det står der i pressemeddelelsen.

Samtidig oplyser udenrigsministeriet, at de tyrkiske myndigheder har lovet at varsko den amerikanske regering, hvis der er planer om at tilbageholde eller anholde andre ansatte på konsulater eller ambassader.

Gülen er bosat i USA. Han nægter at være indblandet i det mislykkede kup. Og amerikanerne har flere gange afvist at udlevere ham til de tyrkiske myndigheder.

Siden kupforsøget er flere tusinde politifolk, akademikere og ansatte i ministerier blevet anholdt.

Samtidig er forholdet blevet forværret mellem USA og Tyrkiet.

