En amerikansk mand, der blev dømt til døden i 2005 for fem drab i 1993, har fredag fået en dødelig sprøjte.

USA har fredag gennemført den tredje føderale henrettelse på under en uge.

Dustin Lee Honken døde sent fredag aften dansk, efter at have fået en dødelig indsprøjtning i Terre Haute-fængslet i Indiana, skriver det amerikanske medie CNN.

Den 52-årige Honken var dømt til døden i oktober 2005 for at skyde og dræbe fem personer i juli 1993 i forsøget på at skjule en narkohandel.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters var to af ofrene piger på henholdsvis seks og ti år.

Lige før Honken fik indsprøjtningen i det føderale fængsel, blev han bedt om at fremsige de sidste ord.

- Hellige Maria, Guds mor, bed for mig, sagde han ifølge et øjenvidne, skriver Reuters.

En af Honkens advokater, Shawn Nolan, fortæller til Reuters, at Honken havde optaget den katolske tro i fængslet og brugt tid på at angre sine forbrydelser.

- Den Dustin Honken, der ønskede at dræbe for 27 år siden, er længe væk. Manden, der blev slået ihjel i dag, var et menneske, som kunne have brugt resten af livet på at hjælpe andre, siger Nolan til Reuters.

Henrettelsen sker, få dage efter at USA tirsdag genoptog og gennemførte den første føderale henrettelse i 17 år.

Foruden Honken blev 47-årige Daniel Lee henrettet tirsdag og 68-årige Wesley Purkey henrettet torsdag. Begge var dømt til døden for drab på børn. En fjerde henrettelse venter i slutningen af august.

Sidste år blev der foretaget 22 henrettelser i USA. Men hver gang var det en enkelt delstat, der stod for det. Den seneste føderale henrettelse fandt sted i 2003.

De føderale henrettelser blev sat på hold af tidligere præsident Barack Obama. Det skyldtes, at der var indbragt et stort antal klager ved de amerikanske domstole om, at henrettelserne stred mod forfatningen.

Den nuværende præsident, Donald Trump, beordrede de føderale henrettelser genoptaget, få måneder efter at han var blevet indsat i 2017.

/ritzau/