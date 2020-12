USA har skruet op for føderale henrettelser i de sidste måneder af Donald Trumps præsidentperiode.

USA har gennemført den første ud af fem planlagte føderale henrettelser i Donald Trumps sidste regeringstid.

Natten til fredag dansk tid fik den 40-årige Brandon Bernard, der var involveret i et dobbeltdrab i Texas i 1999, en dødelig sprøjte i et fængsel i delstaten Indiana.

Det bekræfter et vidne over for nyhedsbureauet Reuters.

Den dengang 18-årige Bernard blev sammen med fire andre dømt for at have bortført og dræbt ægteparret Todd og Stacie Bagley, som var ungdomspræster.

De blev skudt, hvorefter deres bil blev brændt, mens parret stadig sad i den.

Flere af de andre dømte var under 18 år og modtog således en mildere straf. Støtter til Bernard har hævdet, at hans rolle i drabet var relativ lille.

Blandt andet siges det, at han antændte bilen, mens en anden person, der blev henrettet i september, skød ægteparret.

Støtterne, der blandt andet tæller den amerikanske tv-personlighed Kim Kardashian, kæmpede indtil det sidste for, at henrettelsen skulle aflyses.

Det samme gjorde flere nævninge fra Brandon Bernards retssag.

Trump genoptog føderale henrettelser i juli i år efter 17 års pause. Henrettelsen af Brandon Bernard var den niende, siden beslutningen blev taget.

To ud af de i alt fire resterende føderale henrettelser skal efter planen finde sted den 14. og 15. januar. Det er få dage inden, at Joe Biden bliver indsat som præsident den 20. januar.

Hvis alle de resterende henrettelser bliver gennemført, vil USA med Trump i spidsen have fuldført 13 henrettelser i perioden på lidt mere end et halvt år.

Det vil gøre Trump til den præsident i nyere tid, der har godkendt absolut flest føderale henrettelser.

I 131 år har afgående præsidenter traditionelt afholdt sig fra at foretage føderale henrettelser i overgangsperioden.

Biden har modsat Trump sagt, at han ønsker at afvikle praksissen med føderale henrettelser, når han kommer til magten.

/ritzau/