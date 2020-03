Amerikansk diplomat kalder konspirationsteorier fra Kinas udenrigsministerium for "latterlige og farlige".

USA har over for Kinas ambassadør i Washington protesteret mod, at en højtstående embedsmand i det kinesiske udenrigsministerium i et "latterligt" tweet har antydet, at amerikansk militær står bag Covid-19-pandemien. Det oplyser USA's udenrigsministerium.

David Stilwell, som er USA's topdiplomat for Asien, har i en skarpt formuleret erklæring kritiseret tweetet fra det kinesiske udenrigsministeriums talsmand, Zhao Lijian.

Kritikken er fremsat over for Kinas ambassadør i USA, Cui Tiankai, som blev indkaldt til et møde i USA's udenrigsministerium fredag.

Det var dagen efter tweetet med konspirationsteorien om amerikanerne.

- Kina forsøger på denne måde at fjerne opmærksomheden fra dets rolle med at have startet en global pandemi uden at have informeret verden om det, siger den amerikanske embedsmand og tilføjer:

- At udbrede konspirationsteorier er farligt og latterligt. Vi ønsker at gøre det klart over for verden, at vi ikke vil tolerere det. Det gør vi af hensyn til Kinas befolkning og for hele verden.

Zhao har med tweets på både engelsk og på mandarin, som er det officielle sprog i Kina, vakt stor opmærksomhed ved at antyde, at "patient nummer nul" i den globale pandemi kan være kommet fra USA - og ikke fra den kinesiske storby Wuhan.

- Det var måske USA's hær, som bragte pandemien til Wuhan. Vær transparent. Gør jeres data offentlige. USA skylder en forklaring, hedder det i tweetet fra Zhao, som er kendt for provokerende erklæringer på sociale medier.

Zhao Lijian har ikke fulgt sine beskyldninger op med beviser af nogen art.

Fredag strammede han sit udsagn endnu en gang ved at offentliggøre et link til en artikel, som har stået på en hjemmeside, der er kendt for at videregive konspirationsteorier.

Dali Yang, der underviser i samfundsvidenskab på Chicagos universitet, ser det som et forsøg fra den kinesiske regerings side på at "aflede opmærksomhed fra den hjemlige utilfredshed".

/ritzau/Reuters