Amerikanerne frygter, at coronavirussen spredes for alvor, efter 125.000 motorcykler fra 16. til 20. september mødtes til træf ved Ozarksøen i delstaten Missouri.

De frygter et efterspil lig den fra det største biketræf i historien, Sturgis Motorcycle Rally, der tiltrak en en halv million deltagere i South Dakota i august. Det skriver New York Post.

Dengang døde mindst én deltager med covid-19, og sundhedsmyndigheder har kaldt træffet en 'superspreder-begivenhed, som spredte smitten til 260.000 mennesker. En påstand, som guvernøren i South Dakota, republikaneren Kristi Noem, i øvrigt kaldte for 'fuldstændigt forkert'.

De fleste deltagere ved træffet i denne måned ankom uden masker, og de holdt sig ikke til reglerne om social afstand. Det viser billederne fra sammenkomsten.

Motorcykler på vej til træf ved bredden af Lake Ozark. Foto: LakeBikefest Vis mere Motorcykler på vej til træf ved bredden af Lake Ozark. Foto: LakeBikefest

»Det er, hvad vi får delt ud her i livet,« fortalte deltageren Bubby Fischer til tv-stationen KY3. Han refererede til coronavirussen og tilføjede: »Hvis du får den, så er det dét, der sker.«

»Hvis jeg var bekymret for at blive syg, så var jeg blevet hjemme,« sagde en anden deltager til tv-stationen MSNBC.

Men eksperterne, der tænkte på offenlighedens ve og vel, så anderledes på sagen.

»Folk kommer fra hele landet, og de vil garanteret sørge for, at coronavirussen spredes ud over flere stater,« siger dr. Amesh Adalja, specialist i smitsomme sygdomme fra universitetet Johns Hopkins, til The Daily Beast.

Vis dette opslag på Instagram #Bikefest #LOZ #LakeOfTheOzarks #2020 Et opslag delt af Shelby (@shelbylynn.0) den 19. Sep, 2020 kl. 5.09 PDT

»Lektien fra træffet i Sturgis er, at vi vil se en smittespredning efter enhver massesammenkomst,« fortæller Adalja. »Det mindste, man kan gøre, er at få lavet en test et par dage efter begivenheden.«

Borgmesteren i Lake Ozark, Gerry Murawski, indrømmer til avisen The Kansas City Star, at han havde visse bekymringer, før træffet fandt sted.

»Men det er vores sidste begivenhed i år, og jeg blev ved med at tænke 'lad os bare komme igennem dette, så kan vi sove roligt gennem de næste par måneder'. Forhåbentlig er det forbi til næste år. Men nok desværre ikke,« siger han.