USA's forsvarschef advarer om, at al-Qaeda ikke har opgivet muligheden for at gennemføre endnu et stort terrorangreb på amerikansk jord.

Næsten otte år efter selvmordsangrebet mod USA 11. september 2001 er al-Qaeda stadig "overordentlig meget i stand til" at angribe USA. Det siger den amerikanske forsvarschef Mike Mullen.- Al-Qaeda er stadig meget fokuseret på det, siger han.Men samtidig understreger Mullen, at det amerikanske militær er ligeså fokuseret på, "at det ikke sker igen".Al-Qaeda tog skylden for angrebet 11. september, hvor ekstremister i kaprede passagerfly fløj ind i World Trade Center og Pentagon. Knap 3000 mennesker blev dræbt./ritzau/AFP