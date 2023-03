Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fire amerikanske statsborgere blev fredag truet på livet og tvunget ind i bagagerummet i hvid en pickup – og ingen ved nu, hvor eller i hvilken tilstand de befinder sig i.

En omfattende menneskejagt er derfor i gang i Mexico, efter fire amerikanere er kidnappet i det nordøstlige Mexico nær grænsen til USA.

Både amerikanske og mexicanske myndigheder arbejder på højtryk for at finde frem til amerikanerne i live.

Det skriver den amerikanske presse, herunder CNN, CBS News og AP News, der dækker sagen massivt. Selv Det Hvide Hus har kommenteret sagen.

Politiet i Mexico undersøger gerningsstedet. Foto: STRINGER Vis mere Politiet i Mexico undersøger gerningsstedet. Foto: STRINGER

Ifølge BBC blev en mexicansk kvinde også dræbt fredag i samme område. Det er ikke bekræftet, om kvinden blev dræbt i forbindelse med kidnapningssagen.

De fire amerikanere ankom fredag til Matamoros i den mexicanske delstat Tamaulipas.

Ifølge mexicanske myndigheder var amerikanerne i Mexico for at købe medicin – dette er dog ikke blevet bekræftet fra amerikansk side.

Men det, som myndighederne beskriver som et tilfældigt møde mellem amerikanerne og kidnapperne, udviklede sig voldsomt.

Amerikanske og mexicanske myndigheder beder om hjælp til at finde ofrene. Foto: STRINGER Vis mere Amerikanske og mexicanske myndigheder beder om hjælp til at finde ofrene. Foto: STRINGER

Efterforskningen mener, at kidnapperne er et narkokartel, som mistænkte amerikanerne for at smugle stoffer. Ifølge amerikanske medier florerer der videoer, hvor amerikanerne kan ses liggende på jorden, mens de bevæbnede sigter på dem.

»Kort efter at de kørte ind i Mexico, skød uidentificerede, bevæbnede mænd mod passagererne. Alle fire amerikanere blev anbragt i et køretøj og kørt væk fra stedet af bevæbnede mænd,« lyder det i en udtalelse fra FBI ifølge AFP.

En efter en bliver de så tvunget eller smidt op i bagagerummet.

FBI har udstedt en dusør på 50.000 dollar til dem, der kan føre til ofrenes tilbagevenden og anholdelse af kidnapperne.

Der er tale om en kvinde og tre mænd, som er kidnappet.

Og i samarbejde med de lokale myndigheder bliver adskillige køretøjer efterforsket, ligesom man har foretaget fingeraftryk og indsamlet optagelser fra overvågningsbilleder i området.

CBS News oplyser, at USAs præsident, Joe Biden, er blevet informeret om sagen – og har fået bekræftet, at Det Hvide Hus følger sagen tæt.

»Denne form for angreb er uacceptabel. Vores tanker er hos familierne til de enkelte ofre, og vi står klar til at tilbyde al nødvendig hjælp,« siger Karine Jean-Pierre, pressechef i Det Hvide Hus.

Turister bliver af det amerikanske udenrigsministerium frarådet at besøge Matamoris på grund af kriminalitet og kidnapning. Ifølge CNN kontrollerer narkokarteller store dele af området, ofte med større magt end den lokale ordensmagt.