Mens antallet af smittede med coronavirus overstiger 3000 i USA, frarådes forsamlinger på over 50 personer.

Forsamlinger på flere end 50 personer frarådes i USA de næste otte uger.

Det oplyser CDC, der er landets myndighed for sygdomsbekæmpelse og inddæmning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters natten til mandag dansk tid.

Amerikanere anbefales således enten at aflyse eller udsætte begivenheder, hvor der ventes at deltage flere end 50 personer.

Meldingen kommer, efter at flere større byer i USA allerede har annonceret forbud mod større forsamlinger - ligesom at barer og restauranter i flere byer er lukket ned. Det skriver NBC News.

- Anbefalingen gives i et forsøg på at reducere introduktionen af virusset i nye samfundsgrupper og for at sænke spredningen af virusset i samfundsgrupper, der allerede er ramt, skriver CDC på sin hjemmeside.

Myndigheden tilføjer, at vejledningen "ikke har til formål at suspendere de råd, der gives fra lokale sundhedsmyndigheder".

Antallet af smittede med coronavirus i USA er steget til flere end 3000. Alene det seneste døgn er der registreret flere end 800 nye smittetilfælde, heraf 200 i New York.

/ritzau/