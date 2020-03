I USA forbereder man sig nu på, at coronavirussen fortsat vil være at finde i landet et godt stykke ude i fremtiden.

Det skriver CNN.

To måneder efter USA's første tilfælde af coronavirus, forbereder den amerikanske regering sig nu på, at pandemien kan fortsætte i 18 måneder eller længere i landet. Den kan også inkludere 'flere bølger af sygdom', som der står i en rapport, som CNN har fået fat i.

Hospitaler i USA har sendt alarmerende beskeder ud, da deres forsyninger forsvinder ind, og flere hospitaler melder om, at de kun har udstyr til et par dage endnu.

Sager med amerikanere, der er smittet med coronavirus, er de sidste 24 timer steget med 40 procent.

Den amerikanske regering fortalte tidligere på ugen, at de vil kompensere for potentiel medicinsk mangel og indsætte to hospitalsskibe for at øge kapaciteten.

Næsten 9.000 amerikanere er smittet, og mindst 149 er døde af coronavirus:

»Jeg sammenligner situationen, som den er lige nu, med krigstider,« sagde den amerikanske præsident, Donald Trump, på en nyhedskonference onsdag.

Foto: ERIC BARADAT Vis mere Foto: ERIC BARADAT

Guvernører over hele landet er nu også sprunget til handling for at bremse spredningen af virussen.

Flere steder er man begyndt at lukke skoler, man har bedt restauranter om kun at levere take-away, og man har forbudt store forsamlinger.

I San Francisco har man også bedt borgerne om at blive i deres hjem, så meget som det er muligt.

På verdensplan er 218.827 smittet med virussen, mens 8.811 er døde af den, viser tal fra Johns Hopkins University.