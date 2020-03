Valgforskere fra USA mener at kunne påvise, at Morales "højst sandsynligt" vandt præsidentvalg i første runde.

Et studie udført af forskere på det anerkendte amerikanske universitet MIT drager et valgresultat i Bolivia i tvivl.

De mener, at den daværende præsident, Evo Morales, som blev anklaget for valgsvindel, formentlig vandt valget allerede i første valgrunde.

I analysen fra de to amerikanske eksperter fra MIT's Election Data and Science Lab slås det fast, at Organisationen af Amerikanske Stater (OAS) formentlig tog fejl.

OAS havde i dets egen analyse slået fast, at det var svindel, der gjorde, at Morales kunne udråbe sig som vinder efter første valgrunde i oktober.

Store demonstrationer i landet med beskyldninger om valgsvindel fik Morales til at flygte fra Bolivia.

MIT-forskerne siger, at den socialistiske præsident "højst sandsynligt" vandt første runde af præsidentvalget tilstrækkeligt stort til, at han ikke behøvede at gå ud i en anden valgrunde.

OAS kalder i en kommentar studiet fra MIT for "uvidenskabeligt".

Der skal være nyvalg i Bolivia i maj.

Morales, der er gået i eksil i Argentina, opfordrede søndag den "demokratiske" del af det internationale samfund til at holde godt øje med, hvad der sker ved valget i maj.

- Kupmagerne har til hensigt at diskvalificere vores kandidater, sagde han.

Morales fortalte, han gerne vil vende hjem til Bolivia. Men han har fået nej til at opstille ved senatsvalget 3. maj. Han risikerer også at blive fængslet, hvis han vender hjem.

Mexico og flere andre stater i Latinamerika har på baggrund af MIT-analysen bedt OAS om at forklare sig nærmere om det studie, man foretog efter valget i oktober.

/ritzau/Reuters