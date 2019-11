- Vi beklager dybt, at ubevæbnede demonstranter er blevet dræbt og bortført, skriver USA's ambassade i Bagdad.

USA fordømmer dødelig vold mod demonstranter i Irak, hvor voldsomme uroligheder fortsætter.

I løbet af et døgn mellem mandag og tirsdag blev mindst 13 demonstranter skudt og dræbt. Dermed opgav sikkerhedsstyrkerne en relativ tilbageholdenhed i magtanvendelse over for demonstranterne i de seneste uger.

Under demonstrationer onsdag skal sikkerhedsstyrkerne igen have åbnet ild med skarp ammunition, men skuddene har været op i luften over demonstranter, som blokerede Shuhada-broen i Bagdad. Der er ingen rapporter om dræbte eller sårede.

USA's ambassade opfordrer landets politiske ledere til at snarest at gå ind i en dialog med de tusindvis af demonstranter, som gennem mere end en måned har protesteret mod arbejdsløshed, korruption og ineffektiv politisk ledelse.

- Irakere skal være frie til selv at vælge fremtiden for deres land, siger den amerikanske ambassade i en erklæring.

Mindst 270 mennesker er blevet dræbt gennem den seneste måneds uroligheder.

Regeringsfjendtlige demonstranter blokerede onsdag også indgangen til olieraffinaderiet Nassiriya i det sydlige Irak, oplyser sikkerhedskilder.

/ritzau/Reuters