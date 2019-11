Den voldsomme optrapning af sammenstødene i Hongkong i weekenden vækker bekymring i USA.

USA overvåger den eskalerende situation i Hongkong med "stor bekymring".

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra USA's udenrigsministerium natten til tirsdag dansk tid.

USA opfordrer i meddelelsen Kina til at overholde sine løfter om, at Hongkong skal "nyde en høj grad af autonomi", og at befolkningens menneskerettigheder og ytringsfrihed skal respekteres.

Meddelelsen kommer, efter at politiet i Hongkong søndag har skudt og såret en ubevæbnet demonstrant. Han blev meldt i kritik tilstand, men var mandag uden for livsfare. Samme dag blev der sat ild til en mand under urolighederne.

De voldelige sammenstød har fået Hongkongs regeringsleder til at stemple demonstranterne som "folkets fjende".

- USA overvåger situationen i Hongkong med stor bekymring, siger Morgan Ortagus, der er talskvinde for USA's udenrigsministerium, i meddelelsen.

- Vi fordømmer vold fra alle sider og udtrykker vores sympati med ofrene for volden uanset deres politiske overbevisninger, fortsætter hun.

Samtidig oplyser en anonym, højtstående embedsmand i Trump-administrationen, at USA fordømmer den "unødvendige dødelige magtanvendelse" under de seneste uroligheder.

- Både politiet i Hongkong og demonstranterne har et ansvar for at deeskalere konflikten og undgå voldelige konfrontationer, siger han.

