Ankara. USA's præsident, Donald Trump, oplyste fredag på Twitter, at han har givet sin finansminister ordre om at fordoble toldsatserne på stål og aluminium fra Tyrkiet.

- Aluminium vil nu være 20 procent og stål 50 procent. Vores forhold til Tyrkiet på dette tidspunkt er ikke godt, skrev den amerikanske præsident.

Toldfordoblingen kommer, mens den tyrkiske økonomi og særligt valutaen er i vanskeligheder.

I sit tweet henviser præsidenten til, at den tyrkiske valuta, liraen, over et stykke tid og særligt fredag er svækket målt op mod dollaren.

Liraen er så hårdt svækket, at inflationen i landet stiger voldsomt.

/ritzau/