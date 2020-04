Nogle stater i USA genoptager muligvis normal drift inden maj. Endelig beslutning kommer snart, siger Trump.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, siger, at retningslinjerne for en genåbning er "tæt på at være færdige".

Det siger han på et pressemøde i Det Hvide Hus natten til onsdag dansk tid, skriver nyhedsbureauet dpa.

Det betyder, at nogle delstater muligvis genoptager normal drift inden 1. maj.

Trump siger, at nogle guvernører vil åbne igen, men specificerer ikke, hvilke delstater der er tale om.

Præsidenten har haft en uoverensstemmelse med flere delstaters guvernører om, hvem der har myndighed til at ophæve de indførte restriktioner.

- Vi har ingen konge i dette land. Vi ønskede ingen konge, så vi har en forfatning, og vi vælger en præsident, sagde New York-guvernør Andrew Cuomo tirsdag.

Coumo har annonceret planer for en gradvis genåbning ligesom Californiens guvernør Gavin Newsom.

- En beslutning fra mig, i samarbejde med guvernørerne og med input fra andre, vil blive taget truffet, siger Trump på pressemødet.

Eksperter har advaret mod at ophæve restriktioner for tidligt, da det kan føre til en ny bølge af coronavirusudbrud.

Anthony Fauci, direktøren for Det Nationale Institut for Allergi og Infektionssygdomme i USA og en af Trumps rådgivere under coronakrisen, har advaret mod at tro, at der findes et øjeblik, hvor der blot kan "tændes for kontakten" igen.

Mandag sagde generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, at smitten tager hurtigt til i fart, men aftager kun langsomt.

Enhver beslutning om at lempe på restriktioner skal først og fremmest baseres på at beskytte folkesundheden, sagde han på en pressebriefing.

USA er det land i verden, der er hårdest ramt målt på coronarelaterede dødsfald og smittetilfælde.

I USA er flere end 25.000 mennesker døde som følge af coronavirus, mens over 602.000 er registreret som smittet med virusset.

