Store dele af det vestlige USA tørster efter vand.

En ny undersøgelse offentliggjort af Nature Climate Change viser nemlig, at tørken, som hærger over det sydvestlige USA, er den værste i 1.200 år.

Og årsagen til, at tørkegraden nu er registreret som værende 'exceptionel høj', er i høj grad den menneskeskabte klimakrise. Det skriver CNN.

For ifølge undersøgelsen er klimakrisen og herunder afbrænding af fossile brændstoffer en af hovedårsagerne til, at vandtilgængeligheden er usædvanligt lav i det vestlige USA.

Helt konkret viser det sig, at klimaændringerne alene har gjort tørken hele 72 procent værre.

Sidste måned faldt der mindre end en tiendedel af en tomme regn i Los Angeles. En nedbørsmængde, der gør det til den ottende-tørreste januar nogensinde.

Og nu – hvor vi er halvvejs gennem februar – er udsigterne for mere regn ikke ligefrem blevet bedre. Året er nemlig startet rekordtørt.

»Der er god dokumentation for, at der faktisk falder mindre nedbør. Det, der ser ud til at ske ifølge de fleste klimaforskere, er, at vi får længere og tørrere perioder,« siger David Feldman, der er professor i byplanlægning og offentlig politik ved universitetet i Californien.

I takt med tørken arbejder Los Angeles på at blive mindre afhængig af importeret vand. Lige nu er 90 procent af vandet, som benyttes i byen, importeret fra Sierra Nevada-bjergene samt Colorado River Basin.