Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Afgørelsen har rystet USA.

Lige nu frygter millioner af kvinder for deres fremtid i Guds eget land.

Det sker, efter den amerikanske højesteret omstødte kendelsen Roe mod Wade, der sikrede retten til abort i hele landet.

Allerede ved kendelsens omstødelse var chokket enormt.

En række delstater har nemlig såkaldt 'trigger'-lovgivning på plads, som betød, at abort blev ulovliggjort helt eller delvist, da højesterets kendelsen faldt.

Andre delstater er på vej med helt eller delvist forbud mod abort.

USA er delt i to.

Men frygten for, at det kan blive endnu værre er til stede.

»Med den her kendelse er der blevet åbnet op for en masse juridiske og politiske slagsmål. Modstanderne af abort i USA har hele tiden forsøgt at udfordre retten til abort. Og ny frygter tilhængere af abort, at de vil gå endnu videre,« siger Lars Thorup Larsen, lektor ved Institut for statskundskab ved Aarhus Universitet, til B.T.

Han er ekspert i USA og det amerikanske sundhedsvæsen.

Han forklarer, at frygten blandt millioner af kvinder i USA lige nu handler om, hvordan de enkelte delstater, som forbyder abort, vil håndhæve forbuddet.

»Der er en stor frygt for overvågningen af kvinder. For hvordan skal en kvinde kunne bevise, at der ikke er tale om en provokeret abort, hvis hun pludselig aborterer? Det kan skabe store mængder problemer for kvinder i de berørte delstater,« siger Lars Thorup Larsen.

En amerikansk kvinde fælder en tåre, efter højesteret omstødte retten til abort. Foto: Brandon Bell Vis mere En amerikansk kvinde fælder en tåre, efter højesteret omstødte retten til abort. Foto: Brandon Bell

Et tænkt eksempel på dette kunne være en gravid kvinde, som går i fitnesscenter og efterfølgende aborterer.

Så kan kvinden stå i en situation, hvor hun vil blive anklaget for at have fremprovokeret aborten ved at gå ned og styrketræne. Den potentielle straf kan være flere års fængsel.

Men det slutter ikke her.

»Et kæmpe omstridt område, når abort forbydes i dele af landet, er de kvinder, der så vil rejse til andre delstater for at få en abort. Vil de enkelte delstater direkte forhindre kvinder i at rejse eller på anden måde sanktionere dem?« spørger Lars Thorup Larsen.

For en anden USA-ekspert er det også et centralt spørgsmål.

Hvordan skal forbud i de enkelte delstater håndteres.

»Kan man forhindre kvinder i at købe abortmedicin via posten? Vil man indsamle data på kvinder for at finde ud af, om de er gravide og måske overvejer en abort? Vil man tjekke om gravide kvinder rejser til delstater, hvor man kan få en abort? Der er mange spørgsmål, som gør kvinder i USA nervøse,« siger Niels Bjerre-Poulsen fra Center for amerikanske studier på Syddansk Universitet.

»Skal politiet ind i alle sager, hvor en gravid taber barnet? Det vil være omfangsrigt,« uddyber Niels Bjerre-Poulsen.

Hundredvis af amerikanske kvinder demonstrerede i weekenden foran højesteret i Washington, D.C. Foto: SAMUEL CORUM Vis mere Hundredvis af amerikanske kvinder demonstrerede i weekenden foran højesteret i Washington, D.C. Foto: SAMUEL CORUM

De to eksperter rammer et punkt, som lige nu ligger mange amerikanske kvinder på sinde.

Vil overvågning af kvinder med ét blive et middel.

På sociale medier tager det ikke længe at finde frem til tråde med gode råd.

Blandt andet lyder et råd, at amerikanske kvinder skal slette deres cyklus-tracker apps og i stedet bruger en papirkalender, da en app kan bruges mod kvinden i en eventuel sag.

Når det kommer til papirkalendre – lyder rådet – må man så ikke skrive 'menstruation' i kalenderen, men skal i stedet bruge en kode som 'frokost med mor' eller sætte en stjerne.

Andet vil kunne bruges som bevis i en eventuel sag.

Andre råd lyder, at man ikke skal tage sin telefon med hos lægen eller fertilitetsklinikker, da de kan spores. Og man skal have sit ansigt dækket delvist, da ansigtsgenkendelse også kan bruges mod kvinder, der skal have en abort.

Og her træder man ind i et helt nyt problem.

En blandt hundredvis af demonstranter foran den amerikanske højesteret. Foto: JASON CONNOLLY Vis mere En blandt hundredvis af demonstranter foran den amerikanske højesteret. Foto: JASON CONNOLLY

»Det er grunden til, at det er så stor en ting det her. For med sin afgørelse har højesteret ikke kun underkendt retten til fri abort, de har også underkendt et princip om privatlivets sfære,« siger Niels Bjerre-Poulsen og uddyber:

»Privatlivets fred var sikret i forfatningen. Men nu er der åbnet for en række andre ting. Kan delstater nu forbyde køb af prævention, sex mellem homoseksuelle og så videre,« siger han.

USA står over for en række store spørgsmål den kommende tid.

Debatten om Roe mod Wade er langt fra ovre. Ikke mindst fordi vi nærmer os midtvejsvalget til november.

»Der er nogle amerikanske politikere, som har meldt ud, at de går efter et forbud mod abort i hele landet. Og her vil kontrollen over Kongressen til november være en stor hjælp,« siger Lars Thorup Larsen.