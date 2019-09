USA's præsident, Donald Trump, afventer Saudi-Arabiens bud på, hvem der står bag angrebene på olieanlæg.

USA er klar til et modsvar efter lørdagens angreb mod saudiske olieanlæg.

Det skriver USA's præsident, Donald Trump, på Twitter natten til mandag.

- Der er grund til at tro, at vi kender gerningsmændene. Vi er klar, afhængig af bekræftelse, men vi venter på at høre, hvem Saudi-Arabien mener, der står bag angrebet, og under hvilke vilkår vi bør fortsætte, skriver Trump.

Det er første gang, at Trump har antydet et muligt militært modsvar til angrebet, der midlertidigt har ødelagt halvdelen af Saudi-Arabiens olieproduktion.

Efter angrebet sagde en talsmand for de iranskstøttede houthi-oprørere i Yemen, som en saudiskledet koalition har bekriget i fem år, at bevægelsen stod bag de ti droneangreb på olieanlæggene i det vestlige Saudi-Arabien.

Efterfølgende skrev USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, på Twitter, at han mener, at Iran står bag angrebet.

Det fik Irans udenrigsministerium til at kritisere USA.

- Sådanne nyttesløse og blinde beskyldninger og bemærkninger er uforståelige og meningsløse, sagde talsmand for ministeriet Abbas Mousavi ifølge nyhedsbureauet AFP.

Irak har også benægtet at være involveret.

Saudi-Arabien har endnu ikke meldt officielt ud, hvem landet mener er ansvarlig.

Kronprinsen, Mohammed bin Salman, har sagt, at Saudi-Arabien er "klar til at svare igen på dette terrorangreb."

Prisen på råolie er steget med over ti procent efter lørdagens droneangreb.

I august havde Saudi-Arabien, som er verdens største eksportør af olie, en dagsproduktion på 9,85 millioner tønder.

/ritzau/