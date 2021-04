Vi forventer ikke et hurtigt gennembrud, men møde i næste uge er et sundt første skridt, lyder det fra USA.

USA deltager i et møde i næste uge om atomaftalen med Iran. Det bekræfter en talsmand for udenrigsministeriet i Washington D.C.

Amerikanerne er også åbne for at tale direkte med repræsentanter for Iran.

- Det er stadig tidligt i processen, og vi forventer ikke et umiddelbart gennembrud, for der vil være vanskelige drøftelser forude. Men vi synes, at det er et sundt skridt fremad, siger talsmanden, Ned Price.

- Vi forventer ikke på nuværende tidspunkt, at der vil være direkte forhandlinger mellem USA og Iran i den proces, selv om USA fortsat er åben for det, tilføjer han.

Fredag enedes Iran og de lande, der indgik atomaftalen med Iran i 2015, om at mødes og tale om at få den tilbage på sporet.

USA's tidligere præsident Donald Trump trak sig fra aftalen i 2018 og genindførte sanktioner mod Iran. Det fik iranerne til at meddelte, at de ikke længere følte sig forpligtet af aftalen om at begrænse berigelse af uran.

Atomaftalens parter - som foruden Iran er USA, EU, Rusland, Kina, Frankrig, Tyskland og Storbritannien - holdt fredag videokonference.

De aftalte at mødes personligt i den østrigske hovedstad, Wien, i næste uge for "tydeligt at identificere ophævelse af sanktioner og tiltag for at implementere" aftalen. Det meddeler EU, der koordinerer aftalen.

Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, skriver på Twitter, at formålet med mødet er "hurtigt at færdiggøre ophævelse af sanktioner og atomare tiltag for en koreograferet fjernelse af sanktioner, fulgt af at Iran afslutter afhjælpende foranstaltninger".

Men umiddelbart forestiller han sig ikke et direkte møde med repræsentanter for USA.

- Ikke noget USA-Iran møde. Unødvendigt, skriver Zarif i sit tweet.

Trumps efterfølger på præsidentposten i USA, Joe Biden, har lovet at vende tilbage til aftalen på den betingelse, at Iran først begynder at leve op til forpligtelserne i aftalen igen.

/ritzau/AFP